В сенате США готовятся к слушаниям о возможном вмешательстве России в выборы

Слушания по делу о предполагаемом российском вмешательстве в американские выборы пройдут во вторник в сенатском комитете по разведке. Об этом сообщает газета The Hill.

Одной из центральных фигур слушаний станет адвокат президента США Майкл Коэн, который, как ожидается, даст свои показания, однако присягу перед этим приносить не будет.

Издание отмечает, что, вероятно, ему будут заданы вопросы, «касающиеся деловых связей президента США с Россией».

На сайте комитета по разведке говорится, что слушания пройдут в закрытом режиме и начнутся в 14.30 по местному времени (21.30 мск).

Президент Трамп неоднократно отрицал, что Россия ему каким бы то ни было образом помогала на выборах; он говорил, что в России у него нет ни активов, ни деловых интересов, ни связей. Тему возможного российского вмешательства он считает пиар-ходом демократов, которые пытаются оправдаться за проигрыш Клинтон на выборах, а расследование этого вмешательства называл «охотой на ведьм». Россия неоднократно заявляла, что принципиально не вмешивается в политику других государств. Тем не менее американские спецслужбы убеждены, что Россия пыталась вмешаться в предвыборную кампанию на президентских выборах 2016 г., чтобы изменить расклад в пользу Трампа.