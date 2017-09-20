В соцопросе о выдуманном кандидате в президенты Песков увидел доверие населения к Путину

Готовность значительной доли россиян проголосовать за вымышленного кандидата в президенты, которого якобы поддержал Владимир Путин, демонстрирует безусловное доверие к кадровой политике главы государства. Это ТАСС заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал результаты августовского опроса «Левада-центра». Оказалось, что за несуществующего кандидата в президенты Андрея Семенова, которого якобы поддержал Путин, готовы проголосовать 18% россиян. 15% респондентов были готовы поддержать этого кандидата, даже несмотря на то что ничего о нем не слышали.

Песков сказал, что не в курсе всех деталей исследования. «Но со всеми известными допусками и оговорками, которые должно содержать любое социологическое исследование, можно сказать, что говорить это [данные о поддержке "преемника"] может только об одном - об абсолютно доминирующем доверии к главе государства и его кадровой политике», - сказал он.