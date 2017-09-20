Лукашенко рассказал о договоренностях с Путиным по поводу учений «Запад-2017»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о договоренностях с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу наблюдений за учениями «Запад-2017». По его словам, лидеры двух стран заранее решили отдельно друг от друга наблюдать за проведением учений, передает БЕЛТА.

«Мы договорились, что поскольку все-таки основная фаза действительно здесь (в Белоруссии. - "Ведомости"), но очень крупные учения проходили как раз в Ленинградской области, то президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я - уже в центре», - пояснил Лукашенко.

Белорусский лидер поблагодарил россиян и военнослужащих за то, что «они мне основную фазу предложили для контроля и поручили именно центральное направление». По его словам, ранее планировалось совместное присутствие двух президентов на учениях, «но по ходу определились, что нам все-таки надо более широко охватить это учение, чтобы люди видели президентов - где они работают, как».