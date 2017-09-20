МВД опровергло связь задержания лидера «Христианского государства» с запросом Поклонской

В МВД заявили, что начали проверку по факту возгорания автомобилей у офиса адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина после происшествия, а не по факту обращения депутата Госдумы Натальи Поклонской.

«В связи с многочисленными запросами СМИ пресс-центр МВД России сообщает, что процессуальная проверка информации о возгорании 11 сентября в Староконюшенном переулке Москвы транспортных средств была начата органами внутренних дел незамедлительно после получения сигнала о происшествии. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК России», - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД в среду.