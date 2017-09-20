Порошенко призвал СБ ООН поскорее отправить миротворцев в Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворцев в Донбассе в сжатые сроки.

«Я хочу вновь повторить свою просьбу в адрес совета - развернуть миротворцев на Донбассе - чем быстрее, тем лучше», - сказал Порошенко во время дебатов Совета Безопасности ООН в четверг в Нью-Йорке.

Он напомнил, что весной 2015 г. уже официально обращался с просьбой к председателю Совета безопасности инициировать надлежащие процедуры по развертыванию миротворческой операции ООН на Украине. По словам Порошенко, с тех пор этот вопрос стал еще более актуальным, отмечает «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею отправить миротворцев на Украину, чтобы обеспечивать безопасность миссии ОБСЕ.