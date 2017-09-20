Росприроднадзор выяснил причину загрязнения сероводородом в Москве

Росприроднадзор после проведения расследования по выявлению источников выбросов сероводорода в Москве обнаружил, что загрязнение создают свалки и очистные сооружения. Об этом говорится в сообщении департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу.

В настоящий момент ведомство проводит проверку подмосковных мусорных полигонов «Кучино» (в июле закрыт по поручению президента России Владимира Путина) и «Торбеево», а также бывшей свалки в районе Некрасовка.

Росприроднадзор уже провел проверки на Московском НПЗ, Люберецких и Курьяновских очистных сооружениях «Мосводоканала», мусоросжигательном заводе № 4 ГУП «Экотехпром», в пункте сортировки отходов ООО «УК "КУСО" и ООО "ПК "Вторалюминпродукт".

Ранее по фактам превышения в Москве уровня сероводорода были возбуждены дела.