Уровень сероводорода на востоке Москвы снова превысил допустимую норму

Автоматическая измерительная станция, расположенная в районе Косино-Ухтомский на востоке столицы, с начала недели фиксирует регулярное превышение допустимого уровня сероводорода, сообщает «Мосэкомониторинг».

По данным учреждения, в 1.00 четверга предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) вредного вещества на Лухмановской улице была превышена в 3,6 раза. В 21.00 среды уровень сероводорода в районе достигал 1,36 ПДК м.р.

Во вторник на протяжении девяти часов (с 9.00 до 18.00) концентрация сероводорода в Косино-Ухтомском колебалась от 1,3 до 2 ПДК м.р., а в понедельник достигала 1,5 ПДК м.р.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что уровень сероводорода на Лухмановской улице превышался 2 сентября (1,65 ПДК м.р.), 1 сентября (1,55–4 ПДК м.р), 28 августа (2,1–4,1 ПДК м.р.) и 17 августа (1,2–5,5 ПДК м.р).