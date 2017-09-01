На востоке Москвы зафиксировано превышение уровня сероводорода в 4 раза

Автоматические станции контроля зафиксировали в ночные и утренние часы превышение предельно допустимых концентраций сероводорода и оксида азота на востоке, юго-востоке и юге Москвы. Об этом сообщает ГПБУ «Мосэкомониторинг» в пятницу.

По данным учреждения, предельно допустимая концентрация (ПДК м.р.) в районе Косино-Ухтомский была превышена в 1,55-4 раза с 7:00 до 8:00.

В районе Люблино с 3:00 до 8:00 фиксировалось превышение предельного уровня сероводорода в 1,11-1,25 раза.

В районе Косино-Ухтомский на востоке Москвы в августе дважды фиксировалось существенное превышение допустимого уровня сероводорода: 28 августа - в 2,1-4,1 раза, 17 августа - в 1,2-5,5 раза.