В нескольких районах Москвы зафиксирован рост уровня сероводорода

«Мосэкомониторинг» сообщил, что в ночь на воскресенье в нескольких районах Москвы был зафиксирован рост уровня сероводорода в атмосфере. В районе Косино-Ухтомский предельно допустимая концентрация была превышена в 2,91 раза.

Уровень сероводорода ночью также был превышен в Капотне (в 1,84 раза), Выхино-Жулебино (в 1,42 раза) и Люблино (в 1,1 раза).

Ранее «Интерфакс» сообщал об аномальном уровне сероводорода в Москве 17 и 18 мая. Автоматическая станция контроля в Капотне зафиксировала в ночные часы 18 мая превышение вредного вещества в 2,9-14,9 раза.