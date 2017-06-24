Синоптики предупредили о грозе и сильном ветре в московском регионе

По данным Гидрометцентра, в Москве и Московской области в воскресенье ожидаются неблагоприятные погодные явления — гроза и ветер. В регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Желтый уровень означает, что «погода потенциально опасна».

Грозы в воскресенье также ожидаются в Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Тульской областях. Во всех регионах, кроме Белгородской и Тульской областей, гроза будет сопровождаться усилением ветра. Во Владимирской области ожидается туман.

Желтый уровень из-за погоды также объявлен в Архангельской, Вологодской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Дагестане и ряде других регионов.

На юге Сибири объявлен оранжевый уровень опасности, связанный с очень высокой температурой, а также в Крыму, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях из-за сильного ветра, в Элисте — из-за высокой пожароопасности.