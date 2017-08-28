Концентрация сероводорода превышена в 4 раза на востоке Москвы

В ночь на понедельник на востоке Москвы зафиксировано четырехкратное превышение содержания в воздухе сероводорода, сообщил «Мосэкомониторинг».

Допустимая концентрация сероводорода в районе Косино-Ухтомский была превышена в 2,1–4,1 раза, в Выхино-Жулебине – в 3,5 раза, в Капотне – в 1,34 раза.

Последний раз резкое повышение уровня сероводорода в Москве фиксировалось 17 августа, тогда предельно допустимая концентрация (ПДК) вредного вещества была превышена в 1,2–5,5 раза. До этого аномально высокий уровень сероводорода в московском воздухе фиксировался в середине мая – ПДК вредного вещества был превышен в 2,9–14,9 раза.