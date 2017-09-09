По фактам превышения в Москве уровня сероводорода возбуждены дела

Росприроднадзор проводит проверки в связи с массовыми жалобами граждан на загрязнение атмосферы на юго-востоке Москвы и на основании данных о превышении уровня сероводорода.

Проверяется деятельность Московского нефтеперерабатывающего завода «Газпромнефти», Люберецкого и Курьяновского очистных сооружений «Мосводоканала», мусоросжигательного завода № 4 «Экотехпрома», а также пункта сортировки отходов УК «Курсор», ПК «Вторалюминпродукт» и других.

По всем выявленным фактам превышений сероводорода в отношении «Мосводоканала», МСЗ № 4 и Московского НПЗ возбуждены административные дела по статье 8.21 КоАП РФ.