«Интерфакс» сообщил об эвакуации шести торговых центров в Москве

Анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в шесть московских торговых центров, сообщил «Интерфаксу» в среду осведомлённый источник.

«Кроме звонка в ТЦ "Капитолий" поступили аналогичные вызовы по ТЦ "Горбушкин двор" и "Москва" на Ленинском проспекте», - сказал собеседник агентства, отметив, что из них эвакуируют посетителей и персонал.

Кроме того, он сообщил об эвакуации более тысячи человек из ТЦ на Рязанском проспекте. «Поступил анонимный звонок об угрозе взрыва в ТЦ "Город" на Рязанском проспекте»,- сказал собеседник агентства.

Также собеседник агентства сообщил об эвакуации порядка тысячи человек из торговых центров «Кунцево плаза» и «Облака» после звонков о минировании. Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, в правоохранительные органы поступили сообщения о взрывных устройствах на территории торговых центров «Облака» на Ореховом бульваре и «Кунцево плаза» на Ярцевской улице.

Помещения торговых центров будут обследованы кинологами, добавил собеседник агентства.