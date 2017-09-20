Саакашвили заплатит штраф за незаконное пересечение границы Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что лидер партии «Рух новых сил», экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили обязан заплатить штраф за незаконное пересечение границы Украины.

Он напомнил, что дело Саакашвили рассматривают в суде Львовской области, который примет законное решение, отмечает «Интерфакс».

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении сторонников. По данным украинских властей, при этом пострадали 13 полицейских и девять пограничников.