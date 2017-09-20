Пенс и Порошенко покинули зал перед выступлением Лаврова в Совбезе ООН

Вице-президент США Майкл Пенс и украинский президент Петр Порошенко вышли из зала заседания Совбеза ООН по миротворчеству перед началом выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Выступления Пенса и Порошенко предшествовали выступлению Лаврова. Порошенко после выступления покинул зал первым, Пенс же вышел спустя несколько минут.

Российская делегация при этом присутствовала во время выступления Порошенко, но Лаврова в тот момент не было в зале.

Во время выступления Лавров говорил о возможности взаимодействия между ЕС и ОБСЕ в рамках инициативы российской стороны по размещению в Донбассе миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. По его словам, Россия поддерживает дискуссию по реформированию миротворческих миссий ООН с учетом современных реалий.