На московской ТЭЦ обнаружен муляж бомбы

Предмет, похожий на бомбу, был обнаружен утром 21 сентября на ТЭЦ-11 «Мосэнерго», расположенной на востоке Москвы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

«В 05.00 на ТЭЦ-11 (обособленное подразделение ПАО «Мосэнерго») в районе запасных ворот около поста № 2 обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство», - говорится в сообщении центра.

На место происшествия были вызваны подразделения МВД и ФСБ России. «В 06.20 в результате осмотра установлено, что подозрительный предмет является муляжом взрывного устройства и угрозы не представляет. Угроза террористического акта снята, ТЭЦ-11 работает в штатном режиме», - отмечают в Минэнерго. Правоохранительные органы ситуацию пока не прокоментировали.

С 11 сентября в правоохранительные органы поступают массовые сообщения о минировании торговых и развлекательных центров, вокзалов и аэропортов по всей России. До сих пор ни реальных, ни фальшивых взрывных устройств не обнаруживалось.