ВКС России может возглавить командующий российской группировкой войск в Сирии

Главнокомандующим Воздушно-космическими силами России может стать командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на два источника в Минобороны России. Действующий главком ВКС России Виктор Бондарев уходит в Совет Федерации.

«Генерал-полковник Суровикин приступит к исполнению обязанностей главнокомандующего Воздушно-космическими силами с октября этого года», — сказал один из собеседников агентства. Второй источник в ведомстве также подтвердил информацию о назначении Суровикина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию. «Мы не анонсируем кадровые решения», — сказал он.

Суровикин родился 11 октября 1966 г. в Новосибирске. Окончил Омское высшее общевойсковое командное училище, Военную академию им. Фрунзе и Военную академию Генерального штаба. С апреля 2012 г. Суровикин проходил службу в центральном аппарате Минобороны. В октябре 2012 г. его назначили начальником штаба — первым заместителем командующего войсками Восточного военного округа, год спустя — командующим войсками ВВО. С июня он командует российской группировкой в Сирии.