«Интерфакс» сообщил об эвакуации шести музеев и дендропарка в Москве

Около 300 человек эвакуированы из шести музеев и дендропарка в Москве после анонимных сообщений о заложенных в зданиях взрывных устройствах, сообщил «Интерфаксу» в четверг информированный источник.

По его словам, в полицию поступили звонки о взрывных устройствах на территории Музея Бородинской панорамы на Кутузовском проспекте, Музея истории холодной войны в Котельническом переулке, Дарвиновского музея на улице Вавилова, Музея кино на Мосфильмовской улице, Музея московского транспорта на Рогожском валу, Музея Коломенское на проспекте Андропова и Бирюлевского дендропарка на Липецкой улице.