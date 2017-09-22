Госдепартамент упрекнул Россию в нарушении договора РСМД

России ослабила глобальные нормы и подорвала ответственность государств по соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованного на сайте Госдепартамента. Он упрекнул Москву в нарушении «собственных обязательств» в рамках договора, «гарантий безопасности, которые были даны в конце холодной войны», а также в попытках «ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании секретных ядерных программ».

«Если Россия хочет восстановить свою роль в качестве надежного гаранта в урегулировании ситуации с Северной Кореей, она может доказать свои добрые намерения, отстаивая свои обязательства по установлению международных усилий по ядерной безопасности и контролю над вооружениями», - говорится в заявлении главы Госдепартамента.

Претензии в адрес Москвы, касающиеся ослабления роли МАГАТЭ, оказались неожиданными для российских дипломатов. Постпред России при ООН Василий Небензя признал, что «мы сегодня с удивлением узнали от госсекретаря США, что Россия, оказывается, еще и ослабляет потенциал МАГАТЭ. Это, конечно, для нас новое слово», — приводит его словам РИА «Новости».

Накануне о сохраняющихся взаимных вопросах Москвы и Вашингтона по соблюдению договора РСМД по итогам встречи с Тиллерсоном говорил и российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Он подчеркивал, что Россия заинтересована в сохранении договора, но чтобы это происходило «без каких-либо нарушений со стороны американских партнеров». Лавров пояснял, что у Москвы есть подозрения, как минимум, по трем позициям, касающимся создания в США боевых систем, противоречащих условиям договора. «Американцы нам тоже предъявляют претензии, но не могут конкретно обосновать, что их встревожило. В любом случае разговор надо вести», — заявлял Лавров.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.