Украина получит от США не летальное вооружение, а оборонительное‍

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал поставки вооружения США Украине. По его словам, Киев получит оборонительное оружие, а не летальное. Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу Fox Business.

«Но мы получили твердые обязательства от наших партнеров в США, мы не говорим о комплексах Javelin, мы говорим о средствах радиоэлектронной борьбы, чтобы сделать эффективными действия моих Вооруженных сил», – так Порошенко ответил на вопрос журналиста, получил ли он от президента США Дональда Трампа подтверждение поставок летального оружия.

Порошенко также назвал состоявшиеся с Трампом переговоры «очень продуктивными». По его мнению, Украина и сама выпускает «эффективные противотанковые ракеты».

19 сентября Порошенко говорил, что сенат США одобрил выделение Киеву $500 млн на поддержку в сфере безопасности и обороны. По его словам, одобренный законопроект предусматривает поставки Украине «летальных вооружений оборонного характера». В Белом доме официально эту информацию не стали подтверждать.