МИД России просчитывает действия на случай поставок США на Украину летального оружия

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Россия просчитывает дальнейшие действия на случай возможных поставок США летального оружия Украине.

«Конечно, просчитываем», - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о возможных поставках Киеву летального вооружения. Сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону.

По словам Пескова, из-за поставок может обостриться ситуация в Донбассе. «Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности», — говорил он.