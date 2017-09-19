Песков прокомментировал слова Порошенко о летальном вооружении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко о возможных поставках Киеву летального вооружения. Ранее сенат США одобрил выделение Украине $500 млн на оборону.

Как заявил Песков, из-за поставок Киеву летального вооружения может обостриться ситуация в Донбассе. По словам пресс-секретаря, в Кремле не знают о решении сената США. «Это вопрос двусторонних украино-американских отношений в части предоставления кредита», — уточнил Песков. «Подобное решение, конечно же, не будет способствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины — раз. И второе — деэскалация напряженности. Президент также давал комментарии на этот счет», — сказал он.

Ранее Порошенко написал в Facebook, что американский сенат принял решение выделить Киеву денег на оборонные нужды. Согласно законопроекту, разработанному властями США, на Украину могут быть поставлены «летальные вооружения оборонного характера».

«Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной ситуацией; военно-морские противоминные средства; корабли прибрежного действия и береговой охраны», — пояснил Порошенко.

Помимо этого получившие ранения в Донбассе украинские военнослужащие смогут получать медицинскую помощь, а также проходить реабилитацию в американских медучреждениях за счет госбюджета США.