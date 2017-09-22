Режиссер Кустурица и актер Сигал стали угрозой безопасности для Украины

Министерство культуры Украины решило добавить в список лиц, которые «создают угрозу национальной безопасности», еще 27 человек. Это решение было принято по представлению Службы безопасности страны. Приказ опубликован в пятницу на сайте украинского минкульта.

Так, в черный список вошли в том числе сербский режиссер Эмир Кустурица, американский актер Стивен Сигал, российский режиссер Станислав Говорухин, писатель Евгений Гришковец, актер Василий Лановой, певцы Надежда Бабкина и Станислав Пьеха и другие.

Черный список российских деятелей культуры, которые «создают угрозу национальной безопасности», был опубликован в декабре 2015 г. В его последней версии 112 человек, отмечает «РИА Новости».