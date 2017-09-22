Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы

Мостиский районный суд Львовской области признал бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении государственной границы. Ему выписан штраф в размере 3400 гривен (около $130 по нынешнему курсу).

«Судья постановил: признать виновным Саакашвили в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 204 кодекса Украины об административных правонарушениях и назначить административное взыскание в виде штрафа» — заявил в ходе судебного заседания судья Юрий Билоус.

Саакашвили, которого ранее лишили гражданства Украины за якобы предоставленные им недостоверные данные при получении паспорта, 10 сентября из Польши прорвался на территорию Украины. В отношении него было возбуждено дело по пяти статьям.

Бывший президент Грузии считает, что он пересек границу законно. По его словам, во время обыска правоохранители забрали его паспорт. В полиции опровергают данное заявление.