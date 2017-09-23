В Москве задержаны Сергей Удальцов и около 30 участников массовых гуляний

На Страстном бульваре в Москве задержали координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова и около 30 участников массовых гуляний. По некоторым данным, среди задержанных основатель организации «Другая Россия» Эдуард Лимонов.

«Перед началом мероприятия "Антикапитализм", которое в связи с тем, что его не согласовали, должно было проходить в формате массовых гуляний, меня на подходе к бульвару, буквально когда я переходил дорогу возле кинотеатра "Россия", задержали сотрудники полиции. Сказали, что я собрал несанкционированную акцию и мешаю проходу граждан», — сообщил Удальцов.

По его словам, в гуляниях принимали участие несколько десятков человек, более 30 участников задержаны. Удальцов уточнил, что у активистов не было ни транспарантов, ни флагов.

Среди задержанных представители «Левого фронта», незарегистрированной партии «Другая Россия» и других организаций. Представитель «Другой России» сообщил о задержании основателя организации Эдуарда Лимонова.