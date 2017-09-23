Удальцова оставили в полиции до понедельника

В отношении координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова составили протокол об административном правонарушении за нарушение установленного порядка организации либо проведения акции.

«Ему оформили протокол по ст. 20.2 КоАП РФ, материалы будут переданы в суд. До суда, который состоится в понедельник, он останется в полиции, его не отпустили», — сообщила «Интерфаксу» адвокат Удальцова Виолетта Волкова.

Аналогичный протокол составлен в отношении лидера «Другой России» Эдуарда Лимонова. Удальцов сообщил агентству, что Лимонова отпустили из полиции. «Я с протоколом не согласен», — сказал Удальцов.

Правоохранительные органы ситуацию не комментируют.

Как сообщалось, Удальцов, Лимонов и еще несколько десятков активистов были задержаны в субботу в центре Москвы во время массовых гуляний.