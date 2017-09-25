В парламент Германии прошли шесть партий

По итогам обработки 100% бюллетеней в парламент Германии проходят шесть партий, сообщает предварительные данные Центральная избирательная комиссия. Победу одержал Христианско-демократический союз Германии (ХДС) – 33%, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 20,5%, на третьем месте оказалась ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ) – 12,6%, далее – Свободная демократическая партия Германии – 10,7%, Левые – 9,1% и Зеленые – 8,9%. Остальные партии не преодолели 5%-ный барьер.

Обе парии правящего блока ХДС/ХСС понесли значительные потери: ХДС – на 8,5% в сравнении с 2013 г., она получила 41,5%, социал-демократы – на 5,2% против 25,7%, это их худший результат в истории. Зампредседателя СДПГ Мануэла Швезиг в эфире ZDF заявила, что «место СДПГ теперь в оппозиции».

Результаты АдГ Меркель назвала «испытанием». Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с этой политической силой.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель одержала победу в одномандатном округе в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания, набрав 44% (в 2013 г. – 56,2%), сообщает Deutsche Welle. Второй результат показал Ляйф-Эрик Хольм из АдГ, набрав 19,2%. Несмотря на поражение, он пройдет в бундестаг по партийному списку.

Несколько действующих членов кабмина проиграли в своих одномандатных округах. Среди них – министр охраны окружающей среды Барбара Хендрикс, глава министерства по делам семьи Катарина Барлей, министр труда и социальных дел Андреа Налес, министр юстиции ФРГ Хайко Мас, представляющие СДПГ, а также глава минобороны Урсула фон дер Ляйен из ХДС. Вероятно, в бундестаг они пройдут по партийным спискам.