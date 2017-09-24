Экзитполы показали победу партии Меркель на парламентских выборах

Занявшие второе место социал-демократы получили худший результат в истории и уходят в оппозицию

Michael Probst / AP

По данным экзитполов, на парламентских выборах в Германии лидирует альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), избирательный список которого возглавляет канцлер Ангела Меркель. За альянс ХСС/ХДС проголосовали 32,5%. В 2013 г. альянс набрал 41,5%, сообщает Deutsche Welle.

Главный конкурент партии Меркель - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) набрала 20% голосов вместо 25,7% в 2013 г. Отмечается, что это худший результат СДПГ за всю историю.

На третьем месте партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 13,5% голосов. Также порог в 5%, по данным экзитполов, преодолели Левая партия (9%), Свободная демократическая партия (10,5%) и «Союз 90 / Зеленые» (9,5%).

Председатель СПДГ Мартин Шульц заявил, что он останется главой партии, которая теперь уйдет в оппозицию. «Тяжелый, грустный день для социал-демократов Германии, толерантность и уважение — наши ценности, и мы будем продолжать за них бороться. Ни один демократ не примет того, что АдГ прошла в парламент. Главная задача партии по-прежнему обеспечение справедливости и равенства», — заявил Шульц.

Член партии, министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус заявил, что 20% для СДПГ — неприемлемый результат. «Время изменилось, мы уже не берем те проценты, которые брали в лучшие времена. Для нас будет лучше уйти в оппозицию, чтобы задавать повестку и вести дискуссию и не дать АдГ задавать тон», — сказал Писториус.

Результаты выборов не стали сюрпризом. Опросы, проведенные накануне, показывали, что альянс Меркель победит, но нужного для формирования правительства большинства голосов не получит. В выборах принимали участие 42 партии. Обновленный состав бундестага сформирует новое правительство и выберет нового канцлера.

Как проходят парламентские выборы в Германии