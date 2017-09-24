Как проходят парламентские выборы в Германии
Обновленный состав бундестага сформирует правительство и выберет нового канцлера
В воскресенье в Германии проходят парламентские выборы
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Выбирают новый состав бундестага, который сформирует новое правительство и выберет нового канцлера
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Избирательные участки будут открыты до 18.00 по местному времени (19.00 мск)
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В выборах участвуют 42 партии, барьер для прохождения в парламент составляет 5%
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Главными соперниками являются Социал-демократическая партия Германии (на фото лидер партии Мартин Шульц) и альянс Христианско-социального союза (ХСС) и Христианско-демократического союза (ХДС), возглавляемого канцлером Ангелой Меркель
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Судя по опросам, победит ХДС вместе с партнерами из ХСС
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