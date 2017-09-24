Международная жизнь

Как проходят парламентские выборы в Германии

Обновленный состав бундестага сформирует правительство и выберет нового канцлера
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