Старший советник Трампа использовал личную почту для служебной переписки

Зять президента США Дональда Трампа и его старший советник Джаред Кушнер использовал свою личную почту для переписки с коллегами по Белому дому, сообщает издание Politico, ознакомившееся с двумя десятками примеров подобной корреспонденции.

Юрист Кушнера Эбби Лоуэлл подтвердил, что с января по август с личной почты Кушнера коллегам по администрации было отправлено около сотни писем. «Это были в основном пересылки новостных статей или политические комментарии и чаще всего являлись ответом на входящие сообщения в личную, а не рабочую почту», – отметил Лоуэлл.

Собеседники издания отмечают, что в ряде случаев первым отправлял письма с личной почты именно Кушнер. В числе тех, кто переписывался с Кушнером через личную почту, издание называет также экс-главу аппарата Райенса Прибуса, а также экс-советника Стивена Бэннона.

Скандал с использованием личной почты стоил политической карьеры сопернице Трампа на президентских выборах, экс-госсекретарю США Хиллари Клинтон. В ходе предвыборной кампании расследованием обстоятельств переписки занималось ФБР. Бывший шеф бюро Джеймс Коуми заключил, что, хотя Клинтон и проявила крайнюю неосмотрительность, свидетельств ее вины обнаружено не было.

В одном из своих последних интервью Клинтон заявила, что ведение служебной переписки при помощи личной почты она считает своей главной политической ошибкой.