Мединский не увидел провокации в установке бюста Сталина в Москве

Министр культуры Владимир Мединский не согласен с мнением, что установка бюста Сталина в центре Москвы - это провокация. «Единственный способ избежать ошибок, постараться не наступать в 25-й раз на одни и те же грабли — это знать и не забывать и историю, и тех, кто эту историю творил собственными руками», — сказал он телеканалу РБК. Бюст Сталина вместе с памятниками другим советским лидерам были торжественно открыты 22 сентября на «Аллее правителей» в Петроверигском переулке.

Мединский напомнил, что на «Аллее правителей» сначала было установлено всего около трех десятков бюстов «всех правителей Государства Российского от Рюрика до Керенского и князя Львова». После этого Зурабу Церетели заказали бюсты советских правителей - от Владимира Ленина до президента СССР Михаила Горбачева. В работе уже находится заказанный для аллеи бюст Бориса Ельцина, добавил министр.

По его словам, на «Аллею правителей» приходят школьники и им «наглядно рассказывают, кто из властителей чем отметился, чем знаменит и как важно об этом помнить». На вопрос, возможна ли встреча школьников со сталинистами, Мединский ответил, что никого из правителей России нельзя вычеркивать из истории страны, иначе из-за незнания истории возможно повторение «чего угодно — того, что, может быть, вам не очень нравится», — отметил министр.