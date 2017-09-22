Церетели готов сваять Путина для «Аллеи правителей» в Москве

Президент Российской академии художеств Зураб Церетели заявил, что готов создать бюст президента Владимира Путина для «Аллеи правителей» в Москве. Как передает агентство «Москва», он сообщил это на церемонии открытия бюстов советских лидеров на этой экспозиции. 22 сентября на аллее открыли бюсты Владимира Ленина, Иосифа Сталина, Никиты Хрущева, Леонида Брежнева, Юрия Андропова, Константина Черненко, Михаила Горбачева. Презентация бюста первого президента России Бориса Ельцина намечена на февраль.

«Я уже сделал памятник В. Путину, вы не ходите в музеи и не смотрите. А чтобы его бюст установить в «Аллее правителей» - если они захотят, да. Это не от меня зависит», - сказал Церетели. Он добавил, что делать бюст для аллеи, впрочем, еще рано, так как президент находится в «добром здравии».

«Аллея правителей» открылась в Москве в мае 2017 г. в сквере у Музея военной формы одежды Российского военно-исторического общества. Ранее были установлены бюсты 33 деятелей, в тот или иной период осуществлявших верховное руководство страной - от великих князей периода образования централизованного государства до членов Временного правительства 1917 г.