«Левада-центр» выяснил отношение россиян к установке памятников Сталину

Согласно исследованию «Левада-центра» сейчас за установку памятников Иосифу Сталину высказываются 39% (в 2005 г. - 36%), против - 38% (ранее – 53%). При этом выросла доля затруднившихся с ответом – с 12% в 2005 г. до 23%.

«Сталинские репрессии» для 41% россиян - это «годы массового террора против всего народа нашей страны» (в 2000 г. так думали 58%). В представлении 22% «репрессии были связаны с чистками в партии и касались в основном политических верхов» (этот показатель вырос с 14% в 2000 г.).

Каждый десятый по-прежнему считает, что «репрессии касались в основном действительных «врагов народа» (11%). Еще 6% полагают, что «сталинские репрессии - это миф, который раздут некоторыми СМИ».

Среди мер по увековечению памяти жертв сталинских репрессий россияне высказываются, прежде всего, за создание Книг памяти, установку памятников в городах России и в местах гибели (68%), за рассекречивание архивов о массовых репрессиях и социальную поддержку ныне живущих репрессированных граждан (по 67%).

Также респонденты поддерживают завершение процесса реабилитации граждан, осужденных по политическим мотивам в разные периоды советской истории (58%), и признание массовых репрессий при Сталине как преступления государства (52%).

Опрос был проведен 18-22 августа среди 1600 человек в 137 населенных пунктах России.