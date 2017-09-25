Володин пообещал оценивать эффективность публичных выступлений депутатов

В Госдуме обсуждается возможность анализа выступлений депутатов в СМИ и социальных сетях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал журналистам, что с предложением разработать такую систему мониторинга и эффективности к ним обратилась одна из компаний во время думского семинара по цифровой экономике в корпоративном университете Сбербанка.

Для начала нужно получить согласие депутатов на обработку их персональных данных, уточнил спикер. Если фракции дадут свое согласие, то такая система может в дальнейшем определить, насколько депутаты эффективны в реализации предвыборных обещаний и предвыборной программы.

По его словам, наказание для «неэффективного» депутата может быть только одно - его не переизберут.