Удальцов арестован на пять суток за несанкционированные массовые гуляния

Тверской суд Москвы принял решение назначить пять суток административного ареста координатору оппозиционного «Левого фронта» Сергею Удальцову. Он арестован за нарушение правил организации митингов и демонстраций. Об этом сообщает в понедельник «Интерфакс».

Удальцов заявил, что он не согласен с решением суда, обжалует его и объявляет голодовку в знак протеста. По его словам, его адвокат Виолетта Волкова подаст апелляционную жалобу в Мосгорсуд.

Как сообщили в суде, Удальцов обвиняется в том, что он «организовал с помощью сети интернет и провел не согласованную с органами исполнительной власти акцию "Антикапитализм-2017"». 23 сентября он приехал на Страстной бульвар, где вокруг него организовалась группа людей около 40 человек, которые на требования правоохранительных органов разойтись отказались подчиниться.