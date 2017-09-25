Власти Крыма прокомментировали обвинения ООН о нарушении прав человека

Председатель комитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов заявил, что структурам ООН пора объективно относиться к крымскому вопросу и перестать тиражировать непроверенные доклады с обвинениями в адрес России.

«Мы призываем... придерживаться только проверенных фактов. Нельзя постоянно, ради политической "целесообразности", тиражировать то, чего нет. Основная цель всех заявлений – дискредитация российской власти в Крыму, оттуда надуманные выводы о нарушениях прав украинцев и крымских татар», — сказал он.

По его словам, нельзя голословно заявлять о нарушении прав человека в Крыму, не побывав на полуострове и не спросив мнения местных жителей. При этом Смирнов отметил, что в ООН не могут молчать о преступлениях, которые совершали киевские власти в отношении Крыма, одобряя всевозможные блокады. «Уверен, что в будущем киевские власти понесут ответственность за эти действия», — сказал Смирнов.