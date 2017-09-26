Следователи ФСБ восемь часов осматривали изъятые из машины Улюкаева деньги

Замоскворецкий суд на процессе над экс-министром Алексеем Улюкаевым начал изучать письменные доказательства, представленные обвинением. Как сообщил прокурор Павел Филипчук, вызванный свидетель в этот день в суд не явился. Кто именно был вызван в этот день, он не уточнил, передает агентство «Москва». Суд начал с изучения протокола изъятия у обвиняемого денег, которые, как считает обвинение, были взяткой. Перед началом заседания кто-то из журналистов спросил экс-министра, на что он потратил «сечинскую взятку», сообщает РБК. В ответ Улюкаев и его адвокаты только посмеялись.

Изъятые у Улюкаева вещи и деньги сотрудники ФСБ осматривали на протяжение восьми часов, с 10.00 до 18.00 14 ноября, передает «Интерфакс». Эти данные привел прокурор Филипчук. В материалах дела, которые он огласил, говорится, что деньги по $100 в пачках находились в плотной коричневой сумке с замком. 180 пачек были упакованы в полимерный материал. При осмотре изъятых денег следователи не нашли повреждений упаковок или самих банкнот. В протоколе осмотра замечаний к содержанию упаковок нет.

Также прокурор описал находящиеся в сумке фотографии денег и самой сумки, в которой они находились. Сумка по внешнему виду напоминает саквояж. На сумку и $20 000, которые не были упакованы в полимерный материал, было нанесено проявляющееся спецсредство «Тушь-7». Деньги не были подделкой, добавил Филипчук. Изъятые деньги признаны вещдоком по делу.

Перечисление серийных номеров купюр занимает в деле 55 листов, отмечает РБК. ФСБ при осмотре места происшествия допустила при пересчете купюр некоторые ошибки: некоторые купюры в протоколе этого мероприятия упоминаются дважды.

В «мерседесе», в котором Улюкаев приехал в офис «Роснефти», был найден ноутбук, буклет «Роснефти», подарочный набор и IPad экс-министра, следует из протокола. Протокол осмотра подарочного набора в корзинке датирован 1 декабря, 19.30 мск.

Улюкаев обвиняется в вымогательстве $2 млн у «Роснефти».