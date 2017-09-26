Путин уволил главу Россотрудничества

Российский президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Любови Глебовой. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее стало известно, что Глебова была выбрана членом Совета Федерации от Удмуртии. Замруководителя Россотрудничества Алексей Фролов назначен временно исполняющим обязанности главы агентства.