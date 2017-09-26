Шанцев назвал причины своей отставки с поста губернатора

Бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев считает причиной своего увольнения возраст. Он не обижается на такое решение президента.

«Я считаю, что причина моего увольнения в моем возрасте. 70 лет — это солидный возраст», — сказал Шанцев. По его словам, президент, принимая решение, исходит из целесообразности. По его словам, глава государства считает, что следует уменьшать количество ветеранов и увеличивать количество молодежи. «Я уже долгожитель в этой сфере, и решение президента меня не оскорбило, более того — вы знаете, что он меня еще и наградил», - добавил экс-губернатор.

Шанцев также заявил, что теперь главная задача его преемника — внести бюджет региона на 2018 г. и на плановый период 2019-2020 гг.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Шанцева и назначении губернатором Нижегородской области первого замминистра промышленности и торговли Глеба Никитина.