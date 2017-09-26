В Москве обезвредили немецкую авиабомбу времен ВОВ

Сотрудники МЧС России обезвредили в Москве немецкую авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Бомба содержала в себе 1 т взрывчатого вещества, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня, 26 сентября, сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" провели уникальную операцию по обезвреживанию немецкой фугасной авиационной бомбы "SC-1800" времён Великой Отечественной войны», — рассказали в пресс-службе.

Сообщение об обнаружении снаряда поступило в 12.20 мск на пульт оперативного дежурного. Бомба была найдена в Хорошевском районе Москвы, на территории нового жилого комплекса. Ее раскопали рабочие в строительном котловане на ул. Полины Осипенко, д. 6. На место происшествия незамедлительно выехал расчет из шести специалистов МЧС. «Рабочих эвакуировали. Вокруг стройки было выставлено оцепление. Приближаться к ней было запрещено. Боеприпас представляет большую опасность. Количество взрывчатого вещества - 1100 кг, а возможная дальность разлета осколков при инициировании составляет до 1800 м», - уточнили в МЧС.

Бомба, пролежавшая десятки лет в земле, подвергалась длительное время коррозии и могла взорваться в любой момент, уточнили в пресс-службе.