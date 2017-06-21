При убитом на вокзале в Брюсселе нашли мощную бомбу

Установлена личность мужчины, который пытался устроить взрыв на Центральном вокзале в Брюсселе. Как сообщает Le Soir, это в эфире Bel RTL заявил министр внутренних дел Бельгии Жан Жамбон. Назвать имя подозреваемого он отказался, сказав, что еще слишком рано. Министр добавил, что бомба, которую нашли на убитом террористе, «не была мелким кустарным взрывным изделием», к счастью, она не взорвалась. Это сообщает RTBF.

По сведениям VTM, попытку теракта совершил 37-летний житель коммуны Брюсселя Моленбек, где жили, в частности, исполнители терактов в Париже в ноябре 2015 г. По данным De Standaard, подозреваемый был известен полиции, но не в связи с террористической деятельностью.

Утром в Брюсселе будет созван Совет безопасности. Его участники заслушают доклады экстренных служб и определят, какие меры должны быть приняты.

Мужчина устроил небольшой взрыв около 20.30 во вторник в подземном помещении Центрального вокзала между главным залом и платформами. Его обезвредили находившиеся на месте военные. Он погиб. После взрыва на вокзале началась паника. Там была проведена полная эвакуация. Работа вокзала возобновилась только утром в среду.