СМИ: полиция обезоружила человека со взрывчаткой на Центральном вокзале Брюсселя

Полиция обезоружила человека с поясом, начиненным взрывчаткой, на Центральном вокзале Брюсселя, передает ТАСС со ссылкой на телеканал RTBF. Подозреваемый тяжело ранен. Информации о других пострадавших нет. В Брюсселе приостановлено движение поездов на двух ветках метро, сообщила городская транспортная компания STIB.

Центр города эвакуирован за несколько минут, площадь Гран-плас, несколько близлежащих улиц и Центральный вокзал, передает корреспондент ТАСС с места событий.