Прокуратура расследует взрыв на вокзале Брюсселя как теракт

Прокуратура Бельгии заявила, что расследует инцидент на Центральном вокзале Брюсселя как теракт. Это сообщает радиостанция RTBF. В 20.30 вторника мужчина лет 30 устроил небольшой взрыв на вокзале. Его в 20.38 обезвредили находившиеся на вокзале военные. Затем прокуратура сообщила, что подозреваемый умер.

В результате взрыва никто не погиб и не пострадал.

На вокзале после взрыва началась паника, пассажиров оттуда эвакуировали. Железнодорожное движение в Брюсселе частично прерывалось. Также закрывался Северный вокзал. Южный вокзал продолжал работать.

Затем полиция Брюсселя и городской кризисный центр объявили, что ситуация под контролем. Объявленная террористическая угроза осталась на третьем уровне, что означает, что «теракт возможен и вероятен».

Сотрудник железнодорожной компании утверждал, что подозреваемый якобы что-то говорил про джихад, а перед взрывом крикнул «Аллах акбар».

В Бельгии уровень террористической угрозы был поднят до третьего после терактов в Париже в ноябре 2015 г. 22 мая в истории страны впервые был совершен теракт, унесший жизни 32 человек: террористы взорвали международный аэропорт Брюсселя.