На месте взрыва в лондонском метро нашли вторую бомбу Reuters

На станции метро Парсонс-Грин на западе Лондона, на которой ранее прогремел взрыв, была обнаружена еще одна бомба, сообщает Daily Express. По информации газеты, саперы обезвреживают найденное взрывное устройство.

Инцидент произошел на станции Парсонс-Грин в Западном Лондоне в 8.20 утра по местному времени (10.20 мск). Полиция расследует взрыв как теракт.

По последним данным, не менее 20 человек пострадали. В поезде находилось около 100 человек, в том числе школьники. Пассажиры метро получили ожоги и травмы. Очевидцы отмечают, что некоторые пострадавшие получили травмы в результате возникшей после взрыва паники. По фотографиям, сделанным очевидцами, видно, что причиной взрыва стала самодельная бомба в ведре. Специалисты ее оценивают как «довольно бесхитростную».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении встречи правительственного комитета по чрезвычайным ситуациям «Кобра». Оно должно пройти сегодня во второй половине дня. Власти Великобритании оценивают уровень террористической опасности в стране как «серьезный».

В посольстве России в Великобритании выясняют, есть ли среди пострадавших граждане России. В опубликованном на сайте посольства сообщении отмечается, что российские граждане за помощью не обращались. В посольстве рекомендовали избегать район станции, где произошел взрыв.