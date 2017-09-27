Преемником красноярского губернатора назвали руководителя ФАНО

Депутат городского совета Красноярскаа Владимир Владимиров утверждает, что принято решение о досрочной отставке губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Об этом сообщает «Интерфакс». Не называя источников, он сообщил в Facebook, что врио руководителя региона будет назначен нынешний глава Федерального агентства научных организаций (ФАНО, управляет имуществом Российской академии наук) Михаил Котюков. Дату отставки депутат не назвал. Источник «Ведомостей» в Госдуме ранее ожидал, что об отставке Толоконского будет объявлено уже 26 сентября.

«Сегодня я вынужден признать, что версия об увольнении действительно есть и завтра, скорее всего, будет подписан документ. Исполняющим обязанности, опять же скорее всего, будет наш земляк», - прокомментировал запись Владимирова еще один депутат красноярского горсовета Геннадий Торгунаков. Владимиров позднее написал в Facebook, что заявление об отставке с открытой датой Толоконский подписал еще в минувший четверг, депутат опять не назвал источник информации.

26 сентября о скорой отставке Толоконского сообщил РБК со ссылкой на три источника. Основным кандидатом на пост губернатора Красноярского края источники портала назвали Котюкова. Также среди кандидатов рассматривался первый замминистра энергетики Алексей Текслер, замминистра финансов Андрей Иванов и депутат Госдумы, зампредседателя комитета по обороне Юрий Швыткин, говорил источник РБК, близкий к администрации края. Также источники портала называли бывшего гендиректора Россетей, экс-губернатора Таймары Олега Бударгина и премьер-министра Красноярского края Виктора Томенко.

Ждут отставки Толоконского и источники «РИА Новости», среди возможных преемников они также называют Котюкова и руководителя «Оборонпрома» Сергея Сокола.

27 сентября публичных мероприятий в графике Толоконского нет, сообщил «РИА Новости» источник в администрации губернатора. По его данным, глава региона в этот день находится в загородной резиденции. «Толоконский в своей резиденции в «Соснах» попрощался с министрами и во вторник, 26 сентября, вылетел в Москву», - утверждает красноярский «7-й канал» со ссылкой на источник в краевой администрации. По его словам, сотрудникам администрации уже назвали имя нового руководителя региона - Котюкова. «Сейчас рядовые сотрудники озабочены поиском портрета нового губернатора — по традиции, во многих кабинетах вешают портреты действующего губернатора», — рассказал собеседник телеканала.