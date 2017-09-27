Клименко убежден в будущем сотрудничестве Дурова с властями

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров «в силу ряда причин» будет сотрудничать с государством, убежден советник президента России по интернету Герман Клименко. Его цитирует «РИА Новости». Он напомнил, что говорил это еще полтора года назад. «Я уверен, что ситуация, как она сейчас есть, может и несколько лет продлиться, но рано или поздно он вынужден будет сотрудничать и институализироваться и в России, и в других государствах, — цитирует Клименко Life.ru. По его мнению, отказ Дурова сотрудничать с властями может привести к потере рынка, поскольку подобные процессы сегодня идут не только в России, но и в остальном мире.

В июне Клименко говорил, что рано или поздно Дуров будет сотрудничать с государствами либо его мессенджер как ресурс умрет. Ни одно государство в мире, по его словам, не потерпит на своей территории анонимных источников, напоминает РИА.

В ночь на 27 сентября Дуров сообщил, что ФСБ составила на Telegram протокол о нарушении антитеррористического пакета — «закона Яровой». По его словам, спецслужба требовала у Telegram информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых и доставляемых или обрабатываемых электронных сообщений, компания ей отказала. «Ведомостям» Дуров сказал, что не знает, могут ли административные нарушения повлечь за собой блокировку сервиса. «Юристы мне сообщили, что я теоретически могу столкнуться со сложностями выезда из РФ после въезда из-за последствий подобных протоколов», - добавил он.