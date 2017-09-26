Прокуратура Ирана завела уголовное дело в отношении Павла Дурова

Дуров удивлен тем, что тегеранские власти предъявили ему обвинения за предоставление услуг террористам, об этом она написал на своей странице в Twitter Tatan Syuflana / AP

Прокуратура Ирана предъявила обвинения основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, написало агентство AP News.

Власти Ирана считают, что мессенджер, который в стране используют для получения политических новостей, запрещенных цензурой, на самом деле изобилует пропагандой терроризма и детской порнографией.

Дуров удивлен тем, что тегеранские власти предъявили ему обвинения за предоставление услуг террористам, об этом он написал на своей странице в Twitter. «Я удивлен этим. Мы активно блокируем террористический и порнографический контент в Иране. Я думаю, что дело в чем-то другом», - написал он.

Иранский прокурор Аббас Джафари Долатабади во вторник представил доклад, в котором он указал, что популярное в стране приложение могут использовать и члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», писало AP со ссылкой на иранское информационное агентство ISNA. Власти Ирана считают, что мессенджер могут использовать как для распространения детской порнографии, так и для торговли контрабанды наркотиков.

«Западное законодательство» не распространяется на это дело, пишет агентство со ссылкой на Долатабади. Также агентство задается вопросом, как иранские власти будут привлекать Дурова к ответственности, учитывая, что он живет за границей.

В Иране Telegram пользуется большой популярностью. В стране заблокированы большинство популярных социальных сетей, в том числе Facebook и Twitter, а в отношении других источников информации введена строгая цензура. Молодые люди и технические профессионалы пользуются системами обхода блокировок, чтобы получить доступ к запрещенным в Иране ресурсам. В Telegram же политической цензуры нет, указывает агентство. Политики и граждане активо использовали мессенджер во время президентской предвыборной кампании.

Осенью 2015 г. власти блокировали Telegram в Иране. Это произошло после того, как руководители компании отказались ограничить доступ к экстремистскому контенту. Уже через неделю блокировку сняли, но иранские чиновники требовали, чтобы компания перевела на территорию страны свои серверы. В апреле иранские чиновники блокировали звонки через Telegram. Официально Telegram об установке серверов в Иране не заявлял.