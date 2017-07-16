Telegram будет добиваться разблокировки в Индонезии

В пятницу веб-версия Telegram в Индонезии оказалась заблокированной Е. Разумный / Ведомости

Telegram формирует команду модераторов со знанием индонезийского языка, чтобы пресекать распространение контента, имеющего отношение к террористам и экстремистам. Об этом сообщил в своем канале основатель сервиса Павел Дуров после его блокировки в стране. Он также добавил, что Telegram заблокировал все имеющие отношение к экстремистам каналы сервиса и продолжает это делать. В мире Telegram блокирует тысячи каналов, связанных с ИГ (запрещено в России).

По словам Дурова, он написал письмо индонезийскому министерству коммуникаций и IT, чтобы напрямую решать такие вопросы впредь.

Дуров выразил сожаление в связи с блокировкой сервиса в стране и надеется, что она не понадобится в будущем. По его словам, в Индонезии у Telegram было несколько миллионов пользователей, многие из которых начали пользоваться сервисом с момента его появления.

В пятницу веб-версия Telegram в Индонезии оказалась заблокированной. Власти страны объяснили это решение пропагандой экстремизма в публичных каналах. Чиновники обещали начать блокировать и приложение мессенджера, если его команда не начнет сотрудничество с властями.

В июне Роскомнадзор обещал блокировать Telegram в России, если тот не будет внесен в реестр организаторов распространения информации. Сервис исполнил это требование.