«Интерфакс» назвал три наиболее вероятные кандидатуры на пост главы Дагестана

Наиболее вероятными кандидатами на пост главы Дагестана рассматриваются первый замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии России Сергей Меликов, начальник Академии Государственной противопожарной службы МЧС Шамсутдин Дагиров и замруководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, знакомый с ситуацией.

«Сейчас в качестве возможных кандидатов на пост руководителя Дагестана обсуждают, прежде всего, Сергея Меликова», - уточнил источник.

Источник в правительстве Дагестана рассказал агентству, что «в республику вернется бывший до Абдулатипова руководитель региона Магомедсалам Магомедов». «Этот прогноз наиболее вероятный, потому что Магомедсалам Магомедалиевич с 2013 г. работает в администрации президента. К нему доверия больше будет у Кремля», - пояснил он.