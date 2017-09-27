Взрывы боеприпасов на складе в Винницкой области прекратились

Министерство обороны Украины сообщило вечером в среду, что на военном складе в Калиновке в Винницкой области прекратились взрывы боеприпасов. Как указывается в сообщении ведомства, единичные очаги огня сразу гасятся пожарными танками.

К настоящему моменту более 30 000 жителей эвакуированы из населенных пунктов вблизи горящего склада боеприпасов. По информации минобороны Украины, сейчас продолжаются меры по ликвидации последствий инцидента.

Пресс-служба госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) отмечает, что на данный момент закрыто движение всех видов транспорта, в том числе автотранспорта на автодороге Житомир - Могилев-Подольский; железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка Юго-Западной железной дороги; воздушного транспорта в радиусе 50 км от Калиновки.

Кроме того, отключены линии электропередач Калиновка - Укрфлора и Калиновка - Лавровка. Также отключено газоснабжение сел Дорожное, Медведка и Лавровка, информирует «Интерфакс».

Тем временем в сообщении МЖД (филиал ОАО «Российские железные дороги») указывается, что три пассажирских поезда задерживаются в связи с пожаром в Винницкой области.

«В 16:37 мск с территории Украины на Московскую железную дорогу (МЖД - ИФ) поступил пассажирский поезд N48 Кишинев - Москва и движется по маршруту с отставанием от графика на 6 часов 52 минуты. На территории соседнего государства задерживаются два пассажирских поезда - N24 Одесса - Москва и N342 Кишинев - Москва», - говорится в сообщении МЖД.

Взрывы снарядов калибра 122 и 125 мм начались на складе под Калиновкой 26 сентября около 22.00 по местному времени. По данным местных властей, пострадали два человека. Военная прокуратура расследует пожар и взрывы на складе с боеприпасами как диверсию. В администрации президента Петра Порошенко предполагают, что диверсию могли устроить с помощью беспилотника.